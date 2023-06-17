داء السكرى من النوع 3.. اعرف الأسباب والأعراض والعلاج

كتب حسام الشقويري

في حين أن داء السكري من النوع 1 والنوع 2 محدد جيدًا، لا يوجد تعريف قوي لمرض السكري من النوع 3، يشير إليه بعض الناس على أنه تطور مرض السكري من النوع 2 ، بمعنى آخر مرض السكري من النوع 3 هو حالة مقترحة لمرض الزهايمر الناجم عن مقاومة الأنسولين في الدماغ، نتيجة لذلك، يمكنك تسميته "سكري الدماغ"، وفقا لما نشره موقع helpguide.

نظرًا لأن داء السكري من النوع 3 هو تطور من داء السكري من النوع 2، يمكنك اعتبار النوع 2 عامل خطر. وفقًا لدراسة ، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أكثر عرضة بنسبة 60٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 3 مقارنة بالأفراد ذوي المستويات الطبيعية للسكر في الدم.

تشمل العوامل المسببة الأخرى لمرض السكري من النوع 3 ما يلي: مقاومة الأنسولين مقاومة الأنسولين (IR) هي حالة مرضية تفشل فيها الخلايا في الاستجابة للأنسولين. ونتيجة لذلك ، فإنه يقلل من حساسية الجسم للأنسولين. داء السكري من النوع 3 هو حالة يمكن أن تتبع بعد تشخيص مقاومة الأنسولين في البداية.

تسبب مقاومة الأنسولين نقص الجلوكوز في الخلايا العصبية في الدماغ. يؤثر نقص الجلوكوز بشكل خاص على الحُصين والقشرة الدماغية للدماغ ، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 3.

ارتفاع السكر في الدم لدى بعض الأشخاص ، يساهم ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم في الإجهاد التأكسدي داخل الدماغ. يخلق الإجهاد التأكسدي خللاً في الجذور الحرة في الدماغ ، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والخلايا. ونتيجة لذلك ، يتسبب في الإصابة بمرض السكري من النوع 3 التنكسي المعرفي.

بيروكسيد الدهون بيروكسيد الدهون هو سلسلة من تنكس الدهون لدى مرضى السكري من النوع 2. يتسبب في تدمير الخلايا والإجهاد التأكسدي، وهو المسئول عادة عن تحفيز مرض السكري من النوع 3.



الرابط بين مرض السكري من النوع 3 ومرض ألزهايمر يحدث مرض السكري من النوع 3 بسبب مقاومة الأنسولين في الدماغ. هنا ، كمية محدودة فقط من الجلوكوز قادرة على الانتقال من الدم إلى الدماغ.

هذه الكمية غير الكافية غير قادرة على تشغيل الخلايا العصبية وخلايا الدماغ بشكل كامل ، وتحرمها من الطاقة وهي سمة رئيسية لمرض الزهايمر ، وهذا يؤدي أيضًا إلى انخفاض تدريجي في الذاكرة والاستدلال والحكم.

أظهرت دراسة أن مرض السكري من النوع 2 يعمل كعامل مساعد في التسبب أو تطور مرض السكري من النوع 3 أو الزهايمر، في الوقت نفسه ، أظهرت النتائج أن التنشيط الكبير للوسائط الالتهابية والإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي والخلل الوظيفي في الميتوكوندريا مع مقاومة الأنسولين يؤدي إلى مرض الزهايمر.

لا يعرف الكثير من المصابين بداء السكري من النوع 2 أنهم مصابون بهذه الحالة ، مما يؤخر التشخيص وإجراءات العلاج المناسبة. نتيجة لذلك ، يمكن أن يتسبب مرض السكري غير المعالج في تلف الأوعية الدموية في دماغك بمرور الوقت. في نهاية المطاف ، يدخل الناس في حالة من النوع 3 ويصابون بأعراض شبيهة بالخرف.