اليوم السابع
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خريطة انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بسبب الصيانة في الإسماعيلية غدًا

السبت، 17 يونيو 2023 09:19 م
خريطة انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بسبب الصيانة في الإسماعيلية غدًا المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية، انقطاع التيار الكهربائى عن 5 مناطق مختلفة فى المحافظة بداية من الساعة 9 صباح غدًا الأحد وحتى 2 بعد الظهر، نظرًا لإجراء بعض أعمال الصيانة.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن شركة الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة القناة لتوزيع الكهرباء، تنوه عن انقطاع الكهرباء غدًا الأحد، في 5 مناطق وهم "ميدان الكاريه بحي أول، والشارع التجاري بالشيخ زايد، ومنطقة البحاروة بالقنطرة غرب، وقوي محركة ومناطق سكنية بالزراعات شرق البحيرت، وجمعية العاشر والزراعيين بالفردان.

من ناحية أخري تفقد المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء فى زيارة مفاجئة كافة أقسام الورش التابعة للشركة وعلى رأسها ورشة تصنيع أعمدة الجهد المنخفض والمتوسط وأقسام تصنيع الأكشاك وصناديق التوزيع وتأهيل الموزعات وورشة تصنيع الأثاث.

ووجه أبو وردة خلال زيارته بضرورة أن يكون المنتج علي مستوي من الجودة والكفاءة العالية ومطابق للمواصفات العالمية ومن المعروف أن ورشة تصنيع أعمدة الجهد المنخفض تغطي كافة احتياجات الشركة ويتم مد بعض شركات توزيع الكهرباء الأخرى.

 

 


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