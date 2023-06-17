جهاز محمول يصدر ضوءًا لعلاج حمى القش.. يتفاعل مع حبوب اللقاح

كتبت أمل علام

كشف الباحثون عن جهاز جديد محمول يضيء أنفك لإيقاف تفاعل الجسم مع حبوب اللقاح لعلاج حمى القش، ووجد جميع المشاركين في الدراسة تحسنًا في مجموع أعراض الأنف لديهم، يصيب التهاب الأنف التحسسي - المعروف باسم حمى القش - ما يصل إلى واحد من كل 5 بريطانيين، يُعتقد أن أمراض الحساسية تكلف هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS ما يقدر بنحو 900 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

يمكن لجهاز محمول باليد ينطلق ليضيء الأنف أن يثبت أنه هبة من السماء لملايين المصابين بحمى القش.

وقالت صحيفة ديلي ميل، إن جهازLumimed الذي لم تتم الموافقة عليه بعد في بريطانيا أو الولايات المتحدة - بأنه "سوف يحررك" من مشكلة حبوب اللقاح، أظهر بحث جديد أنه خفف من أعراض الزكام الموسمي لـ 20 مريضًا.

يأمل مبتكرو الأداة، بما في ذلك الطبيب الذي أسس عيادة الحساسية، أن تتم الموافقة على النتائج الواعدة خلال السنوات القادمة، يشبه Lumimed آلة الحلاقة الكهربائية ويتم شخنه، يعتقد الباحثون الآن أن جهازًا مبتكرًا، يُعرف باسم جهاز Lumimed Nasal ، يمكن أن يحسن بشكل كبير الطريقة التي يدير بها الناس التهاب الأنف التحسسي (AR) - المعروف أكثر باسم حمى القش.

ويعتقد الباحثون الآن أن جهازًا مبتكرًا، يُعرف باسم جهاز Lumimed Nasal ، يمكن أن يحسن بشكل كبير الطريقة التي يدير بها الناس التهاب الأنف التحسسي (AR) - المعروف أكثر باسم حمى القش.

يستخدم العلاج بالضوء لمنع إفراز الهيستامين، والمواد الكيميائية الطبيعية المصنوعة استجابة لحبوب اللقاح التي تدخل الجسم، يتسبب هذا في ظهور الأعراض المنذرة لحمى القش، بما في ذلك سيلان الأنف ودموع العيون، كما أنه يتسبب في التهاب الأغشية المخاطية، تقلل أداة Lumimed أيضًا من هذا الالتهاب، وتعمل بشكل فعال كمضاد طبيعي للهستامين - الأدوية التي يأخذها الملايين لإبعاد مضاعفات حمى القش.

يصدر الضوء بمجرد الضغط على زر التشغيل. بعد عشر ثوانٍ ، يصدر صوت صفير ويتوقف تلقائيًا، تُستخدم هذه التقنية، المعروفة باسم التعديل الحيوي الضوئي - أو العلاج بالليزر منخفض المستوى - بالفعل لإصلاح الأنسجة وتخفيف الألم، حتى أن العلماء يفكرون في استخدام تقنية الضوء الأحمر المماثلة في أمراض أخرى مثل الاكتئاب ومرض الزهايمر.

تم إعطاء 20 مريضًا يعانون من التهاب الأنف التحسسي، أو حمى القش، جهاز Lumimed لاستخدامه خلال "موسم الحساسية المرتفع" استخدم كل منهم المعدات مرتين في اليوم.

بعد 10 أيام، طُلب من المشاركين تسجيل ما إذا كانت أعراضهم قد خفت أم لا، وتقييم إفرازات الأنف، واحتقان الأنف، والحكة الأنفية أو العطس على مقياس من صفر إلى 3.

اكتشف الباحثون أن جميع المرضى البالغ عددهم 20 مريضًا قد شهدوا تحسنًا في مجموع نقاط أعراض الأنف لديهم - أرقام جميع المقاييس الثلاثة مجتمعة - بعد استخدام الجهاز، ومن بين هؤلاء، خفض 40% مجموع أعراض الأنف لديهم إلى الصفر.

وجد حوالي 19 مشاركًا من العشرين أن الجهاز مريح في الاستخدام، بينما قال 17 مشاركًا إنه "سهل الاستخدام".

خلص باحثون بقيادة مؤسس Lumimed الدكتور دينيس بوبوليس إلى أن "Lumimed يوفر بديلاً غير دوائي للمرضى الذين يسعون لتخفيف الأعراض"، كما لا توجد آثار جانبية معروفة لجهاز العلاج هذا، ومع ذلك، فقد أبلغت تقنية تعديل ضوئي مماثلة سابقًا عن مخاطر تشمل الشيخوخة المبكرة للجلد أو الصداع المؤقت الناجم عن الضوء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فان حمى القش هي رد فعل تحسسي لحبوب اللقاح – وهو مسحوق ناعم يأتي من النباتات والأشجار والعشب، يُعتقد أن حوالي 10 ملايين شخص في بريطانيا وحوالي 20 مليون في الولايات المتحدة يعانون في بريطانيا.

في المملكة المتحدة، يُطلب من المصنعين تسجيل أجهزتهم الطبية لدى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) ، التي تراقب سلامة الأدوية المستخدمة في بريطانيا، قبل طرحها في السوق.