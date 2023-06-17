توافد الناخبين على المشاركة بانتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية وجنوب سيناء

المحافظات- شريف الديب -فايزة مرسال

شهدت انتخابات الغرفة التجاريه بالدقهلية ، إقبالا كبير فى الساعات الأولي من فتح اللجان للتصويت، والتى يتنافس فيه 9 مرشحين على 8 مقاعد، وذلك فى 8 لجان داخل المحافظة موزعه على عدد من المراكز.

تخوض قائمة " عطاء بلا حدود " المنافسة وتضم 5 مرشحين بعد أن تم استبعاد ثلاثة مرشحين أعضاء مجلس النواب والشيوخ، و يقود القائمة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة الحالى، مهندس مدنى ، و المحاسب السيد حمد التهامى سكرتير الغرفة الحالى ، والدكتور حاتم المير أمين صندوق مساعد الغرفة الحالى، والمحاسب سامى سلطان نائب رئيس الغرفة الحالى، ورئيس شعبة المواد البترولية، والدكتور مدحت الفيومى نائب رئيس الغرفة الحالى،

بينما ينافس تلك القائمة 4 مرشحين آخرين وهم إبراهيم رفعت حسيب ، و حسن الحنفى الناغى، و عقيل محمد ابراهيم، و محمد السيد جاد.

وتجرى الإنتخابات تحت إشراف قضائى كامل فى 8 لجان الأولى رئيسية والآخرين فرعية وهى

لجنة رقم 1 ومقرها النادى الإجتماعى باستاد المنصورة الرياضى وتشمل ناخبى بندر ومركز المنصورة

لجنة رقم 2 ومقرها النادى الإجتماعى باستاد المنصورة وتشمل باقى ناخبى بندر ومركز المنصورة

لجنة رقم 3 ومقرها مجلس مدينة طلخا وتشمل ناخبى بندر ومركز طلخا وبندر ومركز بلقاس وبندر ومركز نبروه والستامونى وجمصة

لجنة رقم 4 ومقرها قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين وتشمل ناخبى بندر ومركز السنبلاوين وبندر ومركز تمى الأمديد وبندر ومركز أجا

لجنة رقم 5 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر وتشمل ناخبى بندر ومركز ميت غمر

لجنة رقم 6 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة دكرنس وتشمل ناخبى بندر ومركز دكرنس و بنى عبيد و شربين .

لجنة رقم 7 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة منية النصر وتشمل ناخبى بندر ومركز منية النصر والكردى وميت سلسيل

لجنة رقم 8 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة المنزلة وتشمل ناخبى بندر ومركز المنزلة والجمالية والمطرية .

كما انطلقت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء داخل مقرات الغرف التجارية بمدن طور سيناء شرم الشيخ دهب رأس سدر لاختيار 7 مرشحين من إجمالي 13 مرشحًا من كافة فئات المجتمع السيناوي خلال قائمتين ويخوض الانتخابات 13مرشخا وبلغ عدد من لهم حق التصويت 2754 ناخبا و495 شركة موزعين على 4لجان بمدن المحافظة تحت إشراف المستشار تامر هدايت عبدالله مرسي والمستشار يسرى عبد المهنين عبدالعزيز. ضمت القائمة الأولى هشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء و6 مرشحين فقط أبرزهم عوض الباشا وخالد الرويعي وعيد محمد التاجر بسوق الطور القديم وهيثم أبو عشبةوالشاب مصطفى الفايد. بينما ضمت القائمة الثانية الدكتور حاتم السيد رئيس جمعية السوق القديم وحنا رمسيس تاجر بمدينة دهب وسليمان جمعة عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعادل النجار تاجر بمدينة طور سيناء ومحمد ربيع عضو حزب الوفد، والمهندس محمد عبد الله أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بشرم الشيخ ومحمد عبده حامد تاجر.



اقبال كبير من الناخبين فى الساعات الأولي من انتخابات الغرفه التجارية بالدقهلية



اقبال كبير من الناخبين فى الساعات الأولي من انتخابات الغرفه التجارية بالدقهلية



اقبال كبير من الناخبين فى الساعات الأولي من انتخابات الغرفه التجارية بالدقهلية



اقبال كبير من الناخبين فى الساعات الأولي من انتخابات الغرفه التجارية بالدقهلية



اقبال كبير من الناخبين فى الساعات الأولي من انتخابات الغرفه التجارية بالدقهلية