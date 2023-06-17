توافد التجار للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية وجنوب سيناء

المحافظات -محمدالحبشي - فايزة مرسال

تشهد لجان إنتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية، توافد تجار المحافظة بشكل مكثف للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية، واختيار مجلس الإدارة دورة 2023 - 2027، اليوم السبت، وذلك وسط إجراءات أمنية.

ويتنافس في الانتخابات 9 مرشحين للفوز ب8 مقاعد، فيما سيتم تعيين 8 آخرين، حيث جرى توزيع الناخبين على 8 لجان على مستوى المحافظة، في النادي الاجتماعي باستاد المنصورة، ومجلس مدينة طلخا، وقاعة أم كلثوم بالسنبلاوين، والوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر، والوحدة المحلية لمجلس مدينة دكرنس، والوحدة المحلية لمجلس مدينة منية النصر، والوحدة المحلية لمجلس مدينة المنزلة.

ويخوض الانتخابات ضمن قائمة عطاء بلا حدود كل من، أحمد إبراهيم أحمد رعب، وحاتم حسين محمد أحمد المير، والسيد حمد التهامي حسنين عوضين، ومدحت فوزي عبده الفيومي، وسامي أحمد عبدالرازق سلطان.

كما ينافس إبراهيم رفعت حسيب، ‏وعقيل محمد إبراهيم، ومحمد السيد إبراهيم محمد جاد، وحسن الحنفي الحنفي الناغي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت قبل يومين باستبعاد 3 نواب برلمان من قائمة الانتخابات، وهم ثروت فتح الباب، وأحمد الحديدي، ووليد فرعون.

كما توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء بمقر الغرفة التجارية بطور سيناء منذ قليل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية لاختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 وحتى 2027 وضمت القائمة الأولى هشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء و6 مرشحين فقط أبرزهم عوض الباشا وخالد الرويعي وعيد محمد التاجر بسوق الطور القديم وهيثم أبو عشبةوالشاب مصطفى الفايد. بينما ضمت القائمة الثانية الدكتور حاتم السيد رئيس جمعية السوق القديم، وحنا رمسيس تاجر بمدينة دهب وسليمان جمعة عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعادل النجار تاجر بمدينة طور سيناء ومحمد ربيع عضو حزب الوفد، والمهندس محمد عبد الله أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بشرم الشيخ ومحمد عبده حامد تاجر.