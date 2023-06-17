إقبال على انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ لاختيار 8 مرشحين من بين 18 مرشحا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ، اليوم السبت، إقبالا كبيراً من الناخبين، للمشاركة في انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ، تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة، وتشهد الانتخابات منافسة ساخنة بين 18 مرشحاً، من خلال قائمتين، و2 من المستقلين؛ لاختيار 8 من بينهم فقط، للفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة.

قائمة الشهبندر

تضم القائمة الأولى «الشهبندر»، تضم أسامة عتمان عبد الحميد، حاتم السعدي محمود عبد الغفار، حجازي محمود حجازي الشراكي، عبد العال يوسف عبد العال سليمة، علاء إبراهيم على حسن ريحان، فؤاد محمد فؤاد عمرو، محمد السيد محمد البيلي الجراحي، محمد صلاح حسن دشيشة.

قائمة الأمانة

تضم القائمة الثانية «الأمانة»، أحمد عبد الحليم شعيشع مندور، أحمد عبد الفتاح إبراهيم محمد نصر الدين، ساهر عبد العزيز محمد عبد العزيز، علاء حسن حسن مطر، محمد محمود السيد محمد، محمود عبد الوهاب محمد مسعود، محمود محمد علي أبو شعيشع فودة، نبيل عبد العزيز عبد الوهاب حسن.

مرشحان مستقلان

أما المرشحان المستقلان في هذه الانتخابات، أحمد ظريف أحمد سلامة، ومنال إبراهيم يوسف أبو غنيمة، وهي المرأة الوحيدة التي تخوض هذه الانتخابات بعد اعتذار الدكتورة مها الحوشي، رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عن خوض الانتخابات.

جدير بالذكر أن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 26 ألفاً و 400 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 13 لجنة على مستوى المحافظة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.