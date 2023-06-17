تنسيق الجامعات 2023.. بدء اختبارات القدرات بعد انتهاء امتحانات ثانوي عام مباشرة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إجراء اختبارات القدرات لكل الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي (التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

وأكد المجلس على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وإلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وافق المجلس على توصية اللجنة العليا للجان العلمية بالموافقة على استثناء الأبحاث المنشورة في مجلات صادرة عن دور نشر تقوم بعمل فحص الاقتباس قبل النشر ومصنفة فيQ1 or Q2 Web of science من التقدم للمكتبة الرقمية لاستخراج تقرير فحص الاقتباس للأبحاث عند التقدم للترقي.