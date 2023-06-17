ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بـ2.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.1%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.4%.

وحلت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفي المركز الخامس شركة برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%.

وجاء في المركز السادس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.097 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.087 مليار جنيه بنسبة 5.5%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 976.4 مليون جنيه بنسبة 5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 828.6 مليون جنيه، 810.7 مليون جنيه، بنسبة 4.2%، 4.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.