ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بـ2.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.3%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.03 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.5%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 729 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي في جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 728.8 جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفي المركز الخامس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 716.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 659.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 621.9 مليون جنيه بنسبة 5.1%، وحل في المركز الثامن شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة 619.1 مليون جنيه بنسبة 5.1%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 548.4 مليون جنيه، 541.1 مليون جنيه، بنسبة 4.5%، 4.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 17295.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 2978.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 4521.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 20651.17 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3568 نقطة.