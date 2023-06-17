تحرير 22 محضر إشغال خلال حملة مكبرة بحى غرب مدينة المنيا

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات والمخالفات بحي غرب مدينة المنيا، تم خلالها تحرير 22 محضر إشغال وبيئة، وتم إصدار قرار إزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.