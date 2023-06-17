تحرير 22 محضر إشغال خلال حملة مكبرة بحى غرب مدينة المنيا

تابع اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، جهود الوحدات القروية والمحلية لمركز ومدينة المنيا المستمرة لأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باستمرار حملات رفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، وتحقيق الانضباط لشوارع الأحياء والتصدي لمخالفات المحلات التجارية و المقاهي والباعة الجائلين.
وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات والمخالفات بحي غرب مدينة المنيا، تم خلالها تحرير 22 محضر إشغال وبيئة، وتم إصدار قرار إزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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