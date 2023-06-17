تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل زياد أشرف لسرقة هاتفه بالخانكة لجلسة الأربعاء

وكان قد أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية المتهمين "محمد. ع. ح"، و"محمد ا ش"، لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل، "زياد أشرف سعيد على عطية"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته "هاتف محمول ومبلغ مالي".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين خشيا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه وقاما باصطحابه إلى حيث مكان مقتله وما أن وصلا رفقته حتى قام المتهم الثاني بإسقاطه أرضاً وقام المتهم الأول بالجلوس عليه صوب قدمه ممسكاً يداه حال قيام المتهم الثاني بالإطباق على عنقه بيده مستمرا في الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.

وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجنايتين أخريين تاليتي الوصف، قد تقدمتها إذ أنهما في ذات المكان والزمان خطفا الطفل المجني عليه بطريق التحايل بأن قام المتهم الأول بالتربص مستغلاً حداثة سنه طالباً منه التوجه إلى إحدى المناطق الزراعية النائية حيث وجود المتهم الثاني بعدما اتفقا سوياً على سرقته وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين المواطنين.

واستطرد، أن المتهم الأول قام بجذب هاتفه المحمول عنوة وسلمه للمتهم الثاني وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالي وقدره 150 جنيهاً كانت بحوزته بعدما هددا إياه بإخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم خلصا عليه بخنقه حتى الموت.