السجن المشدد 10 سنوات لعامل ضرب زوجته ونجله وأشعل النار بمنزله فى طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيره، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدنى، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات، لعامل، لاتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته ونجله وإحداث إصابتهم، وإشعال النيران بالمنزل محل سكنهم، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7096 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 268 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ر م"، عامل، هارب، لأنه في يوم 26 ديسمبر لعام 2022، وضع النار عمداً في مبنى معد للسكنى والمملوك للمجني عليهما "ليلى رفاعي أحمد نصر"، ونجله "أيمن محمد رشاد مهدي منصور"، بأن قام بإيصال مصدر حراري ذو لهب مكشوف بعد سكب مادة معجلة للاشتعال "جازولين" بمكان الحريق، فاشتعلت النيران وامتدت آثارها إلى محتويات المسكن والمبين آثاره بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز مادة معجلة للاشتعال "جازولين" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليها الأولي، والتي أكدت أنها وحال تواجدها بمسكنها ورفقتها الشاهد الثاني إبان الواقعة نشبت مشادة كلامية فيما بينها وبين المتهم "زوجها" على إثرها قام بالتعدي عليها محدثا إصاباتها فتوجهت صوب إحدى الغرف للحيلولة دون استكمال تعدي المتهم عليها، وأغلقت باباها عليها ففوجئت بالمتهم يقوم بسكب البنزين أرضا وقام بإضرام النيران بالمنزل.

كما أدلي الشاهد الثاني بتفاصيل الواعة، والذي أكد أنه وحال تواجده رفقة الشاهدة الأولي "والدته"، نشبت مشادة كلامية فيما بينها وبين المتهم "والده" فتدخل ليزود عن الشاهدة الأولي فقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته واستكمل شهادته علي نحو لا يخرج مضمونه عما شهدت به سابقته.