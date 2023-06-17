برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يجمع مبلغ مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا

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قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال اليوم /السبت/ إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يجمع مع شركائه مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا.

جاء ذلك فى تصريح لشيمهال على فيسبوك نقلا عن رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أخيم شتاينر خلال زيارته لكييف، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية.

من جانبه شكر رئيس الوزراء الأوكرانى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على "هذه الخطوة التى جاءت فى وقتها".



وخلال الاجتماع، ناقش شميهال مع رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائى احتياجات أوكرانيا لإعادة الإعمار السريع وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات التى تم نقلها وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين فقدوا أعمالهم خلال الحرب ويريدون البدء من الصفر.



وبحسب شميهال، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على استعداد للمساعدة فى هذه الأمور. وعلى وجه الخصوص، يجرى إعداد مبادرات لتدريب رواد الأعمال وإعادة تدريبهم وتطوير صناعات يمكن تصديرها.



كما سيدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى اعادة بناء البنية التحتية للطاقة، وأكد شيمهال امتنان بلاده "لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لمساعدته المستمرة طوال فترة القتال ولتسهيله تنفيذ أولويات الحكومة العاجلة لإعادة الإعمار".



وأعلنت الحكومة الأمريكية مؤخرا عن حزمة دعم إنسانى جديدة لأوكرانيا. وستكون قيمة هذه المساعدة 205 ملايين دولار.