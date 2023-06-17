بدء انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف والإسماعيلية

انطلقت انتخابات الغرفة التجارية في بني سويف، اليوم السبت، والتي تستمر حتي الخامسة مساءا، حيث تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين بعد تقدم 12 مرشحاً لخوض الانتخابات على 7 مقاعد، في حين يتم اختيار 7 آخرين بنظام التعيين.
ويتنافس 12 مرشحا وهم حسن جعفر الرئيس الحالي للغرفة، وعلى محمد أحمد على وشهرته على بريقع، ومحمد حافظ عبد المطلب وشهرته محمد دهشان، وأحمد حسن عبد الفتاح وشهرته أحمد الخشاب، وإسلام عبد العظيم عبد الوهاب وشهرته إسلام أبو دولة، وأسامة على عبد الموجود وشهرته أسامة حوته، وطه عبده محمد ، وعصام عصمت أحمد وشهرته عصام هريدي، محمود محمد طه، وليد حامد قرني، وعصام محمد محمد على وشهرته عصام برعي، ويحي زكريا محمد وشهرته يحي فوزي.
ويمكن للتجار من لهم حق التصويت الإدلاء بأصواتهم من خلال اللجان بمراكز المحافظة السبع بمركز وبندر بنى سويف لجنه 1.2.3 مقر الغرفة التجارية بحى مقبل، وبندر ومركز ببا لجنة 10 مقر الغرفة التجارية بمركز ببا، وبندر ومركز سمسطا لجنة 11.12 نادى سمسطا الرياضى، وبندر ومركز ناصر لجنة 7 بمركز شباب ناصر الرياضى، وبندر ومركز الفشن لجنة 13 بمركز شباب الفشن الرياضى، بندر ومركز اهناسيا لجنة 8.9 نادى اهناسيا الرياضى، وبندر ومركز الواسطى لجنة 4.5.6 بمركز شباب الواسطى.
كما انتظمت صباح اليوم السبت، انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، حيث فتحت ابواب لجان انتخابات الغرفة التجارية للدورة الجديدة 202/32027 بإجمالي 16 مرشح، طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2023، الصادر في 7 ابريل 2023.
وكان قد أغلق السجل التجاري بالإسماعيلية ظهر الأربعاء الموافق 19 ابريل ، باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية،
واستعدت الغرفة التجارية لاستقبال الانتخابات برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة، وذلك بعدد2لجنة أحداهما رئيسية والأخرى فرعية بنادي الشجرة.
حيث يبلغ عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم باللجنة الرئيسية 3595 أفراد و 359 شركات، ولجنة فرعية بإجمالي 4020 أفراد ، 371 شركات بإجمالي عدد أصوات 7615 أفراد ، و 730 شركات، بإجمالي 9345.
الجدير بالذكر أن هناك قائمتينن من المرشحين تضم قائمة "المستقبل " جلال الطاهر ، وائل عبد العزيز "وائل اديداس" ، سعيد شعيب، علي محمد عبدالعال، حاتم ابراهيم ، أحمد سامي، وصابرهمام.
كما تضم قائمة الشهبندر كلا من ، ابراهيم السيد الشهير بإبرهيم خميرة ، محمد احمد عباس ( محمد العقاد )، محمود شحاته (موندين)، محمود مرزوق، محمد شوقي بكري ( ابو القاسم ).
فيما أعلن كلا من سليمان الحوت ، حسام الدين حسين ، عبد الرؤوف العدوي، عن ترشيحهم مستقلين ، فيما اعتذر محمود ابراهيم السيد الشهير بمحمود خميرة عن خوض الانتخابات لهذه الدورة ليصبح عدد المرشحين 16 سيتم تصعيد 7 منهم لمجلس إدارة الغرفة التجارية.
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