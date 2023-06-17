بدء انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف والإسماعيلية

كما انتظمت صباح اليوم السبت، انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، حيث فتحت ابواب لجان انتخابات الغرفة التجارية للدورة الجديدة 202/32027 بإجمالي 16 مرشح، طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2023، الصادر في 7 ابريل 2023.

وكان قد أغلق السجل التجاري بالإسماعيلية ظهر الأربعاء الموافق 19 ابريل ، باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية،

واستعدت الغرفة التجارية لاستقبال الانتخابات برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة، وذلك بعدد2لجنة أحداهما رئيسية والأخرى فرعية بنادي الشجرة.

حيث يبلغ عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم باللجنة الرئيسية 3595 أفراد و 359 شركات، ولجنة فرعية بإجمالي 4020 أفراد ، 371 شركات بإجمالي عدد أصوات 7615 أفراد ، و 730 شركات، بإجمالي 9345.

الجدير بالذكر أن هناك قائمتينن من المرشحين تضم قائمة "المستقبل " جلال الطاهر ، وائل عبد العزيز "وائل اديداس" ، سعيد شعيب، علي محمد عبدالعال، حاتم ابراهيم ، أحمد سامي، وصابرهمام.

كما تضم قائمة الشهبندر كلا من ، ابراهيم السيد الشهير بإبرهيم خميرة ، محمد احمد عباس ( محمد العقاد )، محمود شحاته (موندين)، محمود مرزوق، محمد شوقي بكري ( ابو القاسم ).

فيما أعلن كلا من سليمان الحوت ، حسام الدين حسين ، عبد الرؤوف العدوي، عن ترشيحهم مستقلين ، فيما اعتذر محمود ابراهيم السيد الشهير بمحمود خميرة عن خوض الانتخابات لهذه الدورة ليصبح عدد المرشحين 16 سيتم تصعيد 7 منهم لمجلس إدارة الغرفة التجارية.