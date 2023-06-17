انطلاق انتخابات الغرفة التجارية فى الدقهلية واستبعاد 3 مرشحين

الدقهلية _محمد الحبشى

انطلقت صباح اليوم السبت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، وذلك لاختيار مجلس الإدارة دورة 2023 - 2027، حيث يتنافس 9 مرشحين على 8 مقاعد، فيما سيتم تعيين 8 آخرين.

وشهدت قائمة المرشحين مفاجأة قبل يومين، بعدما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في المنصورة، استبعاد 3 نواب برلمان من قائمة الانتخابات، وهم أحمد الحديدي، وثروت فتح الباب، ووليد فرعون.

ويخوض الانتخابات 9 مرشحين وهم قائمة "عطاء بلا حدود"، والتي تضم كل من أحمد إبراهيم أحمد رعب، والسيد حمد التهامي حسنين عوضين، وحاتم حسين محمد أحمد المير، وسامي أحمد عبدالرازق سلطان، ومدحت فوزي عبده الفيومي.

كما يخوض الانتخابات كل من إبراهيم رفعت حسيب، وحسن الحنفي الحنفي الناغي، ‏وعقيل محمد إبراهيم محسن وشهرته أشرف حسن، ومحمد السيد إبراهيم محمد جاد.

وبدأت اللجان الانتخابية في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في التاسعة صباح اليوم، وتستمر حتى الخامسة مساءً، وتم تجهيز 8 لجان على مستوى محافظة الدقهلية، وهم، لجنة رقم 1 ومقرها النادى الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي، وتشمل ناخبي بندر ومركز المنصورة، ولجنة رقم 2 ومقرها النادي الاجتماعي باستاد المنصورة، وتشمل باقى ناخبي بندر ومركز المنصورة.

ولجنة رقم 3 ومقرها مجلس مدينة طلخا، وتشمل ناخبى بندر ومركز طلخا وبندر ومركز بلقاس وبندر ومركز نبروه والستامونى وجمصة، لجنة رقم 4 ومقرها قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين، وتشمل ناخبى بندر ومركز السنبلاوين وبندر ومركز تمي الأمديد وبندر ومركز أجا، ولجنة رقم 5 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر، وتشمل ناخبى بندر ومركز ميت غمر، ولجنة رقم 6 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة دكرنس، وتشمل ناخبى بندر ومركز دكرنس وبني عبيد وشربين، ولجنة رقم 7 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة منية النصر، وتشمل ناخبى بندر ومركز منية النصر والكردي وميت سلسيل، ولجنة رقم 8 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة المنزلة، وتشمل ناخبى بندر ومركز المنزلة والجمالية والمطرية.