انقطاع المياه غدًا 8 ساعات عن مدينة القصاصين بالإسماعيلية لتطهير الخزانات

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت ديوان محافظة الإسماعيلية، في بيان له، عن ضعف مياه الشرب غدًا الأحد، عن بر أيمن ترعة الإسماعيلية بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، ومن الساعة 9 صباحًا، وحتى 5 مساءً، وذلك نظرًا لأعمال تطهير الخزانات الأرضية لمجمع محطات مياه القصاصين.

وكان قد أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء من تركيب منظومة كلور جديدة بالمحطات، واستمرار صيانة المنظومة فى بعض المحطات الأخرى وتحميل وتشغيل الخطوط عليه، وتم تشغيل المنظومة بأعلى كفاءة، بالإضافة إلى المتابعة المستعمرة على تلك المحطات وعمل تقارير عن أداء عملها، فى إقليم القناة "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك لإطالة عمرها الافتراضى والاستدامة فى العمل.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت إنه تم تركيب منظومة الكلور الجديدة وأعمال الصيانة تتم تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور محمد حسين، والفنى إبراهيم حسن، حيث تم الانتهاء من صيانة منظومة الكلور بمحطات معالجة القصاصين، ومحطة المنايف uf، كما تم تركيب منظومة حقن كلور جديدة بمحطة البورسعيدية، وتم التجربة والتشغيل عليها وتم ضبط الجرعات وأخذ عينات بواسطة لجنة الكلور وتم صيانة منظومة الكلور، كما تم صيانة المنظومة بمحطة أبوسلطان الساحل والتى تعمل بطاقة تصميمية 60 ل ث وتم ضبط الجرعات وأخذ عينات وتشغيل المحطة بعد أصلاح خط السحب، وتم صيانة منظومة الكلور ايضا بمحطة الكرنك وتم ضبط الجرعات وأخذ العينات.