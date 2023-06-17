اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يونيو 2023 09:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق فعاليات المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالشرق الأوسط بعد غد

السبت، 17 يونيو 2023 08:42 م
انطلاق فعاليات المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالشرق الأوسط بعد غد المستشار عمر مروان - وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق بعد غد الاثنين فعاليات المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولى ومؤسسة "أنسول" إنترناشيونال وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
ومن المقرر أن ينقعد المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، خلال يومى 19 و20 من يونيو الجارى بأحد فنادق القاهرة.
 
وأدخلت وزارة العدل تعديلات جوهرية على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري تضمنت تيسيرات تساهم بشكل فعال في دعم مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي، وللأخذ بيد المُتعثرين والعمل على الإبقاء عليهم داخل السوق لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد تعزيزاً للمُنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة.
 
وتعد هذه التعديلات الأولى من نوعها في المنطقة وهو ما دعا البنك الدولي إلى عقد هذا المنتدى في القاهرة للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الموضوع. 
 
 

الافلاس

إعادة هيكلة الأعمال

تشجيع الاستثمار

الشرق الأوسط

شمال إفريقيا

وزارة العدل

مجموعة البنك الدولى

تنمية القانون التجاري



الموضوعات المتعلقة

رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح إدارة التحول الرقمى بالقاهرة بحضور وزير العدل

السبت، 17 يونيو 2023 04:08 م

وزارة العدل الأمريكية تسعى لمنع ترامب من الإفراج عن وثائق سرية وسط التحقيقات

السبت، 17 يونيو 2023 01:31 م

وزير العدل يؤكد دور النيابة الإدارية فى تحمل أمانة الدعوة التأديبية ومُكافحة الفساد.. صور

السبت، 17 يونيو 2023 01:05 م

بالزغاريد والأحضان.. أهالى الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية يستقبلون ذويهم عقب أداء اليمين القانونية أمام وزير العدل

السبت، 17 يونيو 2023 12:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة