انتخاب أستاذ بجامعة الإسكندرية رئيسًا للجنة الاستشارية العلمية والفنية لـ"اليونسكو"

الإسكندرية - أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية ، الدكتور عماد خليل، أستاذ كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه، ومدير مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق بجامعة الإسكندرية، بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة الاستشارية العلمية والفنية لمنظمة اليونسكو لاتفاقية 2001، وذلك خلال انعُقاد الاجتماع التاسع للدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والاجتماع الرابع عشر للجنة الاستشارية العلمية لمنظمة اليونسكو، والاجتماع التاسع للدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي عقد خلال الفترة من 13-15 يونيو 2023 بمقر منظمة اليونسكو في باريس، بحضور أرنستو أوتوني، المدير العام المساعد بمنظمة اليونسكو، و كريستا بيكات، سكرتير عام إدارة ميثاق اليونسكو لعام 2001، والوفود الممثلة لـ 72 دولة، الأطراف في الاتفاقية، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تترأس فيها مصر هذه اللجنة التى تتكون من 14 خبيرا دوليا متخصص في التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعتبر المرجعية العلمية للمنظمة في ذلك المجال.

جدير بالذكر أنه تم خلال اجتماع الدول الأطراف الإشادة بدور مصر وجامعة الإسكندرية متمثلة في كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه، لما يبذل من جهد ملحوظ وأنشطة إقليمية ودولية فاعلة ومتنوعة تهدف إلي بناء القدرات الإقليمية والعربية في مجالات التراث، وقد أشادت إدارة اتفاقية 2001 بأوجه التعاون المختلفة التي تتم بين كرسي اليونسكو بجامعة الإسكندرية وبين مكتبة الإسكندرية، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، في دعم الأنشطة المتعلقة بشئون التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة العربية.