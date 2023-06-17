المحافظ يشهد ذكرى الأربعين وتأبين الراحل الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ذكرى الأربعين، وتأبين الراحل الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفى لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بقاعة كاتدرائية أم المحبة الإلهية بمدينة أسيوط، بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا "دانيال لطفي" مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك والآباء المطارنة.

كما شهد التأبين الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والأنبا مرقس مطران ايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك والأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها والقس رفيق ثابت راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط وعبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق ومجمع الآباء الكهنة ومجمع الآباء الرهبان والخدام وأسرة المتنيح وشعب الكنيسة والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وبدأت المراسم بكلمات التعزية فى الفقيد الراحل الانبا كيرلس وليم ، ثم وجه الأنبا "دانيال لطفي" الشكر لمحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والدينية والشعبية على مشاركتها ذكرى الاربعين وتأبين الراحل نيافة الانبا كيرلس وليم ، معبرين عن خالص محبتهم وتقديرهم للراحل الانبا كيرلس وليم.

وقال محافظ أسيوط، خلال كلمته أن الراحل الانبا كيرلس وليم كان محباً للجميع وله دوره الوطني في نشر روح المحبة والتسامح وتفعيل الدور المجتمعى للكنيسة لخدمة ابناء المحافظة وشعب الكنيسة وهو يعد نموذجًا للوطنية المخلصة ورمزًا من رموز الوطن المخلصين، لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في وطن واحد تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سوياً الأفراح والأحزان كنسيج واحد داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

واختتمت فعاليات التأبين بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية تعميقاً لقيم الولاء والانتماء.