اليوم السابع
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الخميس، 15 يونيو 2023 05:09 م
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محافظ أسيوط: حملة نظافة شاملة ورفع كافة المخلفات بمنطقة الشادر بحي غرب

الخميس، 15 يونيو 2023 04:00 م
محافظ أسيوط: حملة نظافة شاملة ورفع كافة المخلفات بمنطقة الشادر بحي غرب جانب من حملات النظافة
أسيوط-هيثم البدرى

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وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جميع رؤساء المراكز، والوحدات المحلية والقروية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات من كافة شوارع وميادين المحافظة بمختلف القري والمراكز والأحياء للحفاظ على البيئة المحيطة خالية من الملوثات مما يسهم بدوره في توفيرهواء نقي خالي من الأمراض بالإضافة إلي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين محفزًا جميع العاملين بالوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار في رفع المخلفات بشكل دوري ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها.
 
وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمنطقة الشادر بحي غرب أسيوط تحت إشراف عيون ابراهيم رئيس حي غرب، حيث تم رفع المخلفات والأتربة ثلاث مرات يوميا من المقالب المخصصة لجمع القمامة تمهيدًا لتسوية الشارع ورصفه وذلك باستخدام اللوادر ومعدات الحملة الميكانيكية بالتنسيق مع قسم النظافة بالحي كما وجه بتوزيع عدد من صناديق القمامه بعدد من مناطق الحي مناشدًا المواطنين بضرورة إلقاء المخلفات بالأماكن المخصصة لها حفاظًا علي المظهر الجمالي للمنطقة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
 
جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة

 


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منطقة الشادر

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