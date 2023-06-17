اليوم السابع
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الكرملين: اتباع ألمانيا للنهج الأمريكي يضر باقتصادها الوطني

السبت، 17 يونيو 2023 03:03 م
الكرملين: اتباع ألمانيا للنهج الأمريكي يضر باقتصادها الوطني الكرملين
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم السبت، أن القيادة الألمانية باتباعها النهج الأمريكي تلحق الضرر باقتصادها الوطني.

وقال بيسكوف وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن القدرة التنافسية للصناعة الألمانية كانت تعتمد إلى حد كبير على غاز الأنابيب الروسي المستقر في توريداته والرخيص في سعره نسبيا، إلا أنها حرمت نفسها من هذه الميزة وهو ما يؤثر سلبا على اقتصادها"، مؤكدا أن ألمانيا تصر على السير على خطى الأمريكيين حتى لو كان ذلك على حساب مصالح مواطنيها.

وأضاف أن استراتيجية الأمن القومي الألمانية التي تم تبنيها مؤخرا والتي صنفت روسيا كأخطر تهديد، توضح قرار ألمانيا داخليا باتباع النهج الأمريكي لتكون عضوا مثاليا في الناتو الذي ينفذ جميع التعليمات من واشنطن.

 


الكرملين

ألمانيا

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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