الغضبان: الانتهاء من 90 ٪ من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مصنع إنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية بجنوب بورسعيد ، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بالمصنع، وأعلن اللواء عادل الغضبان، عن الانتهاء من أكثر من 90 ٪ من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد، في اطار خطة التوسع في المشروعات الصناعية ببورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة نائب مدير المنطقة الصناعية، ومسئولي المصنع

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات إنشاء المصنع، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات و توفير الٱلاف من فرص العمل

وأكد المحافظ على أن المصنع يقدم صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، ويوفر معدلات عالية من إنتاج سلع هامة تساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد، كما أكد المحافظ على توفير كافة الدعم للارتقاء بالعملية الصناعية جنوب بورسعيد وتحقيق معدلات كبيرة من الإنتاج تدعم السوق المحلي.

يأتي ذلك ضمن جولات محافظ بورسعيد الأسبوعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الصناعية سواء القائمة بالفعل أو الجاري العمل في إنشائها، لتقديم كامل الدعم للمستثمرين و العاملين بالمصانع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية و تحقيق النهضة الصناعية على أرض بورسعيد.