الرعاية الصحية تطلق مبادرة "الألف الذهبية" للحفاظ على صحة الأم والجنين ببورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية من محافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، المرحلة الأولى من مبادرة «الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

تأتي المبادرة تفعيلًا لبروتوكول التعاون الثنائي المشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال(EMA)، والذي يرتكز على عدة محاور من شأنها النهوض بالأسرة المصرية، بما يحقق زيادة معدلات الولادة الطبيعية، وخفض معدلات الولادة القيصرية، والعمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية ومقدمي المشورة التابعين لهيئة الرعاية ومنشآتها الصحية، وتعزيز الوعي الصحي للمنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى زيادة كفاءة خدمات الأطفال المبتسرين بالمستشفيات وفق أحدث النظم المعمول بها عالميًا.

وأعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن فخره بانطلاق مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية من محافظة بورسعيد، والذي يأتي بالتزامن مع ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في القطاع الطبي في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم غير مسبوق في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية «مستشفيات ووحدات ومراكز طبية»، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية، مؤكدا على أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الطبى، لافتا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام والإحصاءات.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على تمريض التأمين الصحي الشامل العام و نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن بورسعيد مؤهلة لكبرى المشروعات، وأن نجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد كأول محافظة يأتي في إطار الجهود الكبيرة والتعاون المثمر لمحافظ بورسعيد، مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

ومن جانبه لفت الدكتور عصام بشارة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للنساء والتوليد، إلى أن مبادرة «الألف الذهبية» تحمى من زيادة وفيات الأمهات التى ارتفعت إلى 95 أم لكل 100 ألف سيدة مشيرًا إلى أن الولادات القيصرية المتكررة تتسبب فى الإصابة بالمشيمة المتوغلة مؤكدًا على ضرورة المباعدة بين الحمل، وقال: أن الولادات القيصرية وراء زيادة عدد دخول الأطفال الحضانات.

وقالت أ.د. عبلة الألفي، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال(EMA)، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن المبادرة تهدف إلى توفير الرعاية المثلى في أهم فترة من العمر وهي الألف يوم الذهبية الأولى " فترة الحمل، والسنتين الأولى من العمر " وهي الفترة المسئولة عن تكوين 85% من قدرات أبنائنا الجسدية، والذهنية، والنفسية، والمجتمعية.

وأضافت أن المبادرة يتم تطبيقها من خلال استحداث كادر جديد لمقدمي المشورة الأسرية المعتمدين محليًا ودوليًا بهدف سدالفجوة العددية والمهارية في الفريق الطبي ليقوم بالعمل مع الأسرة بصورة لصيقة لإحداث تغيير للأفكار المغلوطة وإعطاء الفرصة لأفراد الأسرة لاستيعاب الأفكار الجديدة ومناقشتها واتخاذ القرارات القائمة على الحقائق والمعلومات الصحيحة،ويتم تأهيل هذه الكوادر من بين الممرضات والصيادلة وأطباء الأسنان وأطباء العلاج الطبيعي والأخصائيين الاجتماعيين ومسئولي رضاء المنتفعين بالوحدات والمراكز الصحية، حيث يتم تدريبهم علي مهارات المشورة اللازمة للعمل مع السيدات أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن مزايا الولادات الطبيعية مع شرح الخيارات للسيدة، وتوفير الولادة الطبيعية بدون ألم، بالإضافة إلي العمل مع الأمهات على الرعاية المُثلى لأطفالهن خلال الألف يوم الذهبية الأولي من العمر.

شهد انطلاق المبادرة كل من أ.د.خالد صبرى، عميد كلية طب جامعة بورسعيد، أ.د. عبلة الألفي، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال(EMA)، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على تمريض التأمين الصحي الشامل العام و نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عصام بشارة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للنساء والتوليد، والدكتورة ابتسام زعفان، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، ورافقهم من فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ، دكتور أحمد حسن، نائب مدير الفرع، ودكتورة سارة كراوية مدير المكتب الفني للفرع، دكتورة رانيا فاروق مدير إدارة رضاء المنتفعين بالفرع، والدكتورة مروة حلاوة مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، ودكتورة إيمان عبد الهادي، مدير إدارة الإعلام بالفرع، ودكتورة إيمان صبري عضو إدارة رضاء المنتفعين، منة فواز عضو مكتب فني بفرع بورسعيد، وممثلي مديريات الصحة، والتضامن، والشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية و عدد من الشخصيات العامة وقادة الرأي بمحافظة بورسعيد.

وفي سياق متصل، تم عمل زيارات ميدانية للمستشفيات التي تقدم خدمات صحة المرأة والجنين بمحافظة بورسعيد، حيث تم زيارة أقسام (حديثى الولادة، النساء والتوليد) بمستشفى الحياة بورفؤاد، مستشفى دار صحة المرأة، مستشفى 30يونيو، وتم تعريف رؤساء الأقسام ومسؤولي التمريض، بأهداف الحملة وأهميتها لدعم صحة المرأة وطفلها، كما تم زيارة مركز صحة أسرة العرب لتخصيص غرفة مناسبة للمشورة وتوعية المترددات عن الحملة داخل المركز.