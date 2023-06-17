وأضافت السفارة- في بيان، أوردته قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم- أن "تريسي وأنتونوف، ناقشا عدداً من القضايا الثنائية، بما في ذلك عمل السفارات، وذلك خلال تواجدهما في الولايات المتحدة؛ لحضور المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات المنعقد في وزارة الخارجية".

ويأتي ذلك في ظل التوتر الشديد في العلاقات الروسية الأمريكية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 ودعم واشنطن لكييف.

وفي هذا الصدد أيضاً، تقول "سي إن إن" إن الحكومة الروسية فرضت إغلاقاً على القنصلية الأمريكية في سانت بطرسبرج في عام 2018 في خطوة "انتقامية" رداً على إغلاق الولايات المتحدة لثلاثة مواقع روسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك قنصليتها في سان فرانسيسكو.

وأضافت القناة الأمريكية أن "الحرب الروسية في أوكرانيا، ودعم الولايات المتحدة لكييف من خلال المساعدات والعقوبات المفروضة على موسكو، قد قادتا إلى زيادة التوترات بين البلدين".