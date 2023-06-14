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الحبس سنة لسائق بطوخ تسبب في مقتل شخص بالخطأ أثناء قيادته لودر تحت تأثير المخدر

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:21 م
الحبس سنة لسائق بطوخ تسبب في مقتل شخص بالخطأ أثناء قيادته لودر تحت تأثير المخدر حبس
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيها، ضد متهم بقيادة معدة ثقيلة "لودر" أثناء تعاطيه مخدر الحشيش، وتسببه عن طريق الخطأ بمصرع شخص بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21833 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2505 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "إسلام ح م"، سائق، مقيم دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "نبات الحشيش الجاف"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه قاد معدة وهو تحت تأثير مخدر – محل الوصف السابق – وترتب على ذلك وفاة المجني عليه "محمد م ا"، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تسبب بالخطأ في وفاة المجني عليه "محمد م ا"، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بأن قاد معدة "لودر" بحالة ينجم عنها الخطر وذلك حال كونه متعاطيا لنباتا مخدرا "محل الوصف الأول"، فاصطدم بالمجني عليه محدثا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، التي أودت بحياته، وعقب ارتكاب جريمته نكل عن مساعدة المجني عليه بالرغم من تمكنه من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 



 

 


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