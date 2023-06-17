اليوم السابع
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الرقابة المالية: حظر الصرف من حسابات صندوق تأمين العاملين بهندسة التليفونات

السبت، 17 يونيو 2023 01:00 ص
الرقابة المالية: حظر الصرف من حسابات صندوق تأمين العاملين بهندسة التليفونات الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1510 لسنة 2023، بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك، أو من أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهندسة التليفونات بالشركة المصرية للاتصالات إلا بموافقة الهيئة، وذلك لمدة عام ابتداءً من 7 يونيو أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.
 
وارتفعت إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين إلى 56.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 مقارنةً بـ47.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بـ18.5%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ23.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 16.7%، وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين لتصل إلى 103.2 مليار جنيه مقارنة بـ88.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.9%.
 
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
 
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 

الرقابة المالية

صندوق تامين

المصرية للاتصالات

شركات التامين



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