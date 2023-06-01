البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "هيرميس" و"المصرية للاتصالات" و"البنك التجاري"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 295.058 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 273.274 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 196.042 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كل من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.384 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.664 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 128.175 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 919.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 81 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.71%، والعرب على 6.73%، واستحوذت المؤسسات على 17.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.5 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.3 مليون جنيه، 290.1 ألف جنيه، 60.3 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 21059 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 4927 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1295 نقطة.