الرئيس الأمريكى يؤكد ضرورة استيفاء أوكرانيا جميع المعايير للانضمام لـ "الناتو"

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شدد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم / السبت / على أنه لن يخفف العوائق أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطى "الناتو".

جاء ذلك فى إجابة بايدن عن سؤال صحفى بشأن هذا الأمر، حين مغادرته ولاية فيلادلفيا لحضور أول حدث رسمى فى حملته الانتخابية، قائلاً بشكل قاطع "لا"، وذلك حسبما أوردت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم.



وأوضح بايدن أن الأوكرانيين "يجب أن يفوا بنفس المعايير" من أجل الانضمام لـ "الناتو"، مضيفاً: "أعتقد أنهم فعلوا كل ما يتعلق بإثبات القدرة على التنسيق عسكرياً، ولكن هناك مشكلة كاملة تتعلق بـ هل نظامهم آمن؟ هل هى غير فاسدة؟ هل تفى بجميع المعايير التى يلتزم بها الجميع وكل دولة أخرى فى (الناتو)؟".



وذكرت شبكة "سى إن إن" أن بايدن وفريقه يجريان محادثات "عالية المخاطر" مع زملائهم أعضاء "الناتو" حول كيف ومتى قد تنضم أوكرانيا للحف العسكري.