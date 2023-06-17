الدلتا للسكر: التعاقد على زراعة 120 ألف فدان بالبنجر لزيادة المنتج من السكر

كتب هانى الحوتى

قالت شركة الدلتا للسكر ، إنه تم التعاقد على زراعة 120 ألف فدان بالبنجر خلال العام الحالي، لزيادة الإنتاج من السكر المنتج من البنجر، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بانخفاض إجمالي البنجر المورد بالطن خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2023 وبلغ 318 ألف طن مقابل 479 ألف طن عن ذات الفترة المماثلة من العام السابق، بنقص قدره 161 ألف طن بنسبة انخفاض 33.6%، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض السكر المنتج من البنجر بنسبة 34%.

أوضحت الشركة، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، أنها تستثمر أرصدة المبالغ بالحسابات الجارية بالبنوك (عملة محلية) بعائد يومي حتى يتم الصرف منها للمزارعين أولًا بأول، وذلك ردًا على ملاحظة الجهاز بدراسة الاستفادة من أموال أرصدة الحسابات الجارية البنوك (عملة محلية) وبلغت 450.7 مليون جنيه حتى يمكن تعظيم العائد عليها.

وكشفت شركة الدلتا للسكر، عن عزمها زيادة المبيعات خلال العام الحالي، دون أن توضح المزيد من التفاصيل عن خطة الزيادة، وذلك ردًا على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بعدما لاحظ انخفاض كمية المبيعات لكل من منتج السكر والعلف والمولاس البالغة نحو 28 ألف طن، 18 ألف طن، 20 ألف طن، على الترتيب خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل كمية بلغت 45 ألف طن، 28 ألف طن، 12 ألف طن للفترة المماثلة من العام السابق.

أكدت الشركة، التزامها بما جاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك التزامًا بتعليمات هيئة الرقابة المالية.

أما بالنسبة لضرورة التأمين على بعض الأصول الثابتة لشركة الدلتا للسكر منها على سبيل المثال مباني المركز الرئيسي ومباني المدينة السكنية وأثاث المصنع البالغ إجمالي تكلفتها نحو 30.882 مليون جنيه، للحفاظ عليها، أوضحت الشركة، أنه يتم التأمين على المعدات القابلة للانفجار.