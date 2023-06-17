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الدبلومات الفنية 2023.. تفاصيل نتيجة نظام السنوات الثلاث والإعدادى المهنى

السبت، 17 يونيو 2023 02:00 ص
الدبلومات الفنية 2023.. تفاصيل نتيجة نظام السنوات الثلاث والإعدادى المهنى اختبارات الدبلومات
كتب محمود طه حسين

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قال محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول لجميع النوعيات «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي"، نظام السنوات الثلاث وإعدادى مهني ونظام السنوات الخمس وتعليم وتدريب مزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، بداية يوليو المقبل، بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات ورصد الدرجات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.

وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للإطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

 

كما أشارت الوزارة إلى قيام مسئولي الامتحانات بمتابعة 432 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، كما تم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.


التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

اخبار مصر



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