الداخلية تنظم ندوة عن أهمية رفع الوعي قبل ذكرى ثورة 30 يونيو ..فيديو

كتب محمود عبد الراضي

بمناسبة قرب الإحتفال بذكرى الثورة، نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان" 30 يونيو الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية " إيماناً بأهمية رفع الوعى لدى المواطنين والتوعية بالمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة.

ويقدم تليفزيون اليوم السابع على مدار شهر يونيو خطة تليفزيونية كبيرة احتفالات بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، تضم حوارات مع أهم الشخصيات ضمن برنامج "للتاريخ"، وكذلك برنامج "الطريق إلى 30 يونيو"، وكذلك مجموعة متنوعة من التقارير والأفلام القصيرة عن أحداث الثورة وما سبقها وما تلاها.