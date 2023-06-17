اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يونيو 2023 06:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية تنظم ندوة عن أهمية رفع الوعي قبل ذكرى ثورة 30 يونيو ..فيديو

السبت، 17 يونيو 2023 06:11 م
الداخلية تنظم ندوة عن أهمية رفع الوعي قبل ذكرى ثورة 30 يونيو ..فيديو أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بمناسبة قرب الإحتفال بذكرى الثورة، نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان" 30 يونيو الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية " إيماناً بأهمية رفع الوعى لدى المواطنين والتوعية بالمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة.
 
ويقدم تليفزيون اليوم السابع على مدار شهر يونيو خطة تليفزيونية كبيرة احتفالات بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، تضم حوارات مع أهم الشخصيات ضمن برنامج "للتاريخ"، وكذلك برنامج "الطريق إلى 30 يونيو"، وكذلك مجموعة متنوعة من التقارير والأفلام القصيرة عن أحداث الثورة وما سبقها وما تلاها.
 
 

30 يونيو

الداخلية

ندوة

الدولة المصرية

ذكرى 30 يونيو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة