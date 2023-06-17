"التعمير والإسكان للمرافق": تعاقدنا على مشروعات مياه وصرف بتكلفة تخطت مليار جنيه

كتب أحمد حسن

عقدت شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان، جمعية عمومية عادية، لاستعرض تقرير إنجازات الشركة عن العام المالى المنتهى، فى مختلف المجالات المتعلقة بتنفيذ مشروعات مياه وصرف صحى، وأعمال الصيانه، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة وكافة قيادات الشركة.

من جانبه قال المهندس حسن الفار، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن حجم التعاقدات لمشروعات الشركة تخطت الـ "مليار جنيه"، خلال العام المالى المنتهى، موضحا أن الشركة تحرص على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة ممكنة رغم التحديات بسبب الظروف الاقتصادية فى الفترة الأخيرة.

وأوضح المهندس حسن الفار، أن عدد مرات إسترداد رأس المال المسدد نقداً بلغ نحو 3.4 مرة خلال هذا العام بدلاً من 2.5 مرة خلال عام 2021 وأن العائد التراكمي على رأس المــال الـمـســد نـقــداً بقيمة 355% بدلاً من 253٪ عام 2021 والعائد التراكمي على حقوق الملكية 33.1 % بدلاً من 32.8 % عام 2021 بالإضافة إلى تحقيق أعلى مبلغ أرباح منذ نشأة الشركة.

وأكد أنه تم عقد جمعية عمومية غير عادية، للموافقة على زيادة مدة أمد الشركة لمدة 25 سنة قادمة من سنة 2025 حتى سنة 2050 وذلك لتحقيق المزيد من الإنجازات.

يذكر أن تحالف شركة التعمير والإسكان للمرافق وشركة أكسيونا أجوا ، قد فازا بعقد إدارة تشغيل وصيانة المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر بطاقة 1.5 مليون متر مكعب فى اليوم ، وذلك لمدة 8 سنوات مقبله، بقيمة إجمالية تصل لمليار و 710 مليون جنيه.

كما تتولى شركة التعمير والإسكان للمرافق تنفيذ مشروعات صرف ومحطات مياه فى عدة محافظات ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بتكلفة تتخطى الـ 750 مليون جنيه.

قال المهندس حسن الفار رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق ، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر تعد الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تتضمن 3 محطات معالجة فى محطة واحدة والمرحلة الأولى منها تخدم أكثر من 8 مليون مواطن فى القاهرة بواقع 1.5مليون متر مكعب يومياً .

وأضاف المهندس حسن الفار ، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر تستهدف إنتاج 50 ٪ من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية،موضحاً أن المحطة تساهم بصورة غير مباشرة فى ترشيد إستهلاك الكهرباء وتوجيه هذه الكمية لمناطق أخرى بمحافظة القاهرة .

وأكد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق أن التعاقد الحالى يشمل ثلاث مراحل، المرحلة الأولـى : إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى بطاقة 1.5 مليون متر مكعب فى اليوم ، والمرحلة الثانية : إعادة تأهيل المعدات التى إنتهى عمرها الإفتراضي لتجديد شباب المحطة ، والمرحلة الثالثة : دراسة سبل تطوير المحطة والاستفادة بكل تكنولوجيا جديدة يمكن إضافتها فى المحطة