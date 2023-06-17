اليوم السابع
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السبت، 17 يونيو 2023 06:30 م
أكرم القصاص
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الأزهر يدين مقتل 41 شخصًا في هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية في أوغندا

السبت، 17 يونيو 2023 05:17 م
الأزهر يدين مقتل 41 شخصًا في هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية في أوغندا شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب
كتب لؤى على

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أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف مدرسة ثانوية في منطقة "مبوندوي" غرب أوغندا، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا على الأقل، وإصابة آخرين.
 
 
وأكِّد الأزهر أن هذه الجريمة النكراء دليلٌ على تجرد مرتكبيها من كل معاني الرحمة والإنسانية، وكل القيم الدينية والأخلاقية، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء الآمنين من طلاب العلم يفضح إستراتيجية هذه الجماعات المتطرفة لتغييب العقول وتفشي الجهل عبر ضرب مراكز التعليم، مطالبًا المجتمع الدولي بالتضامن لتعزيز قدرات الدول -وبخاصة الإفريقية- لمكافحة هذا الإرهاب الأسود والقضاء عليه.
 
 
وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وإلى أوغندا قيادة وشعبًا، ويدعو الله -تعالى- أن يحفظ الأبرياء والإنسانية كافةً من كل مكروهٍ وسوءٍ.
 
 

اوغندا

الازهر الشريف

الارهاب

التطرف



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