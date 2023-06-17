احترس من سمكة الأرنب.. تحوى غدد سُم شديدة وتسبب الوفاة خلال 6 ساعات من تناولها

كتبت آية دعبس

حذرت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية ، من السمكة المنتفخة والمعروفة بسمكة "الأرنب"، مشيرة إلى أنها من أكثر الأسماك سُمية في العالم، مشيرة إلى أنها سُميت بالأرنب لأن أسنانها تشبه أسنان الأرانب، كما أنها تنتفخ عندما تتعرض للتهديد.

وأوضحت سالى، أن سمكة الأرنب تحتوي على غدد شديدة السمية و يتركز سمها تحت جلدها وفي رأس السمكة و أحشائها، كما أن كبدها سام جدا، مضيفه: أن تناول هذه الأسماك قد يتسبب في الوفاة خلال من ست إلى ثماني ساعات، ومن أعراض التسمم هي آلام البطن والغثيان والقيء والإسهال والضعف وشلل العضلات وانخفاض ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب وخدر الجسم وضيق في التنفس، وفي بعض الحالات شلل أو غيبوبة.

وأضافت: تعيش أسماك الأرنب فى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ويقوم بعض التجار بسلخها وبيعها باعتبارها سمك شرائح "فيليه"، لافته إلى أن بعض الصيادين يستطيعون قطع رأسها وإزالة الغدة السمية بمجرد صيدها لكن كثيرين غيرهم لا يعرفون كيفية التعامل مع هذه السمكة وإفسادها أثناء محاولتهم إزالة الغدة مما يؤدى الى نشر السم في جسم السمكة ويسبب التسمم لمن يأكلها.