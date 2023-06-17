إقبال متوسط على صناديق الاقتراع فى انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شهدت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد ، للدورة الجديدة 2023 / 2027، اليوم السبت إقبالاً متوسطاً من الناخبين التجار وأعضاء الغرفة على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تشهد اختيار مجالس إدارات الغرف كل 4 سنوات حيث تضم المحافظة نحو 3175 ناخبا وناخبة من التجار لهم حق التصويت في الانتخابات التي تجرى لجنتين اللجنة الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بالخارجة وتشمل ناخبي مركزي الخارجة وباريس، واللجنة الثانية بمكتب إدارة تموين الداخلة بمدينة موط بالداخلة وتشمل ناخبي مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

وتم فتح باب التصويت لأعضاء الجمعية العمومية منذ الثامنة صباحاً لاختيار مجلس إدارتها الجديد في الدورة التي تمتد ما بين 2023 - 2027 وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة ويتنافس في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية بالمحافظة 11 مرشحا، وهم محمد دياب- حمدي حسن- عبد الخالق عرابي- عزت أنور- عربي كامل يماني- علي والي- عيد حمود- محمد رفاعي- محمد علي- محمد مختار العمدة- ياسر محمد، وذلك لانتخاب 6 أعضاء لعضوية المجلس.

وقال عربي كامل يماني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، أن الغرفة التجارية بيت التجار بالوادي الجديد، حيث تقوم الغرف التجارية بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعة، وتحديد العُرف التجاري و إبداء الرأي في إنشاء البورصات والسواحل والمواني والأسواق والمعارض الصناعية، وكذلك منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.

وأضاف يماني أنه تم عمل تأمين صحي للتجار ، لمركزي الخارجة وباريس تم التعاقد مع مركز الإشعاع الحضاري ، ولمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة تم التعاقد مع مركز الحرمين الطبي بنسبة خصم من 15% : 50% من قيمة الكشف والاشاعات والتحاليل وكذلك خصم على الدواء والعلاج.

وآشار يماني، إلى أنه تم الموافقة المبدئية من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على الحصول على قطعة أرض بمركزي الداخلة والخارجة بهدف إقامة نادي إجتماعي كمتنفس للتجار وأسرهم وكذلك يمكن إقامة حفلات الزفاف وأعياد الميلاد ، وأضاف يماني أنه تم ضم السجل التجاري المتطور بمركز الخارجة.