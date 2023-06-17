إقبال كثيف مع انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إقبال كثيف من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات للإدلاء بأصواتهم، واختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 وحتى 2027.

ويتنافس في انتخابات الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، قائمة وحيدة تحت شعار «معاً لاستمرار العطاء»، وتضم كلا من أحمد محمد الوكيل، أحمد حسن أحمد، أحمد محمد صقر، وشريف بقطر فخرى، وعمر خميس الغنيمي، عمرو أحمد مصيلحي، ياسر المناويشي، محمد ماهر حنفى، محمد سامى فتح الله، كما يتنافس منفرداً في الانتخابات إبراهيم أبو الحسن، رئيس شعبة البلاستيك، وحازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة.

وتجرى الانتخابات بـ10 مقار انتخابية بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل، حتى الساعة الخامسة مساءً.