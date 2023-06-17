إقبال كبير على انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية وشمال سيناء.. صور

المحافظات _ السيد فلاح _ صبري غانم-محمد حسين

تشهد انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، إقبالا كبيرا، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى في نادي الشجرة بالمحافظة، والتي انتظمت في تمام الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتي الساعة الخامسة مساء اليوم.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في 19 إبريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشح، وذلك استعدادًا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة 2023 / 2027، طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2023، الصادر في 7 إبريل 2023.

ويجري التصويت اليوم السبت، حيث تفتح لجنتي التصويت بصندوقين، تحت إشراف قضائي.

وبلغ عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، 3595 فرد و359 شركات، ولجنة فرعية بإجمالي 4020 فرد، 371شركات بإجمالي عدد أصوات 7615 فرد، و730 شركات، بإجمالي 8345 صوت.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديده ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، حسب القوائم الانتخابية، كلا من إبراهيم محمود السيد خميرة، وأحمد سامي سليم، وجلال محمد الطاهر، وحاتم ابراهيم، وحسام الدين حسين، وسعيد محمد محمد عبدالله شعيب، وسليمان صالح، وصابر أحمد همام، وعبدالرؤوف صلاح، وعلى محمد عبدالعال، وعماد عادل، ومحمد أحمد عباس، ومحمد شوقي بكري، ومحمود إسماعيل مرزوق، ومحمود شحات، ووائل كمال عبد العزيز.

شهدت انتخابات الغرفة التجارية بشمال سيناء اليوم السبت إقبالا شديدا بين التجار لإختيار مجلس إدارة الغرفة الجديد من بين 15 مرشحا من التجار. وتجرى الانتخابات فى مقر جمعية رعاية الطلبة بوسط مدينة العريش، وقسمت اللجان بحسب مراكز المحافظة وتحت اشراف قضائى، وتأمين للجان الانتخابات. وخارج مقر اللجان الانتخابية تزاحم التجار فى الإقبال على المشاركة وبدورهم انتشر ذوى المرشحين بحثا عن اصوات جديدة من بين التجار القادمين من مراكز المحافظة الأخرى خارج مدينة العريش. والمتنافسون فى الإنتخابات تجارقائمة "معًا لمستقبل أفضل " وتضم عزيز مطر، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي، محمد قويدر، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، شريف مصباح، محمد أبوحمده، إسماعيل هبش، سعد الغول، اسلام الشوربجي. و قائمة "معًا من أجل التغيير" وتضم عبدالله قنديل بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، ياسر عرابي، عايش البصيلي، حسن أبوهلله، عبدالعزيز حركة، حسين جلبانة، محمود البيك، وترشح مستقلا "حسام أبوالخير".