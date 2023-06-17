إصابة طفلين ومواطنين فى حوادث متفرقة جنوب الأقصر

البداية كانت باستقبال مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، عددا من الحالات فى حوادث متفرقة شملت، إصابة "مصطفي السيد زهران" طفل يبلغ من العمر سنتين، مصاب بحروق بسبب ماء مغلي على جسده، كما أصيب الطفل "محمد ربيع أحمد" البالغ من العمر 9 سنوات مقيم بقرية الدبابية، بكسر فى القدم اليمنى وفتح فى الرأس وكدمات نتيجة سقوطه من فوق كوبرى ترعة أصفون خلال السباحة داخلها، وأصيب "عبد الحميد مدني" 28 سنة مقيم بإسنا، بحروق متفرقة بالجسد نتيجة اشتعال أسطوانة غاز فى منزله، و"طارق زكى محمد" 21 سنة مقيم بقرية الكيمان مصاب بجرح قطعى بالشفة، نتيجة السقوط من علو فى منزله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، غرق شاب في ترعة الهنادي، كما انقلبت سيارة في ترعة أصفون وأصيب شاب، وتم نقل جثمان المتوفى والمصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث غرق شاب في ترعة الهنادي خلال السباحة، ويدعي "محمد أيمن أحمد" مقيم بقرية الهنادي، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين تسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما انزلقت عربية ملاكي في ترعة أصفون أمام طريق المشبك، مما أسفر عن إصابة "عبدالله محمد عبدالله" 25 سنة مقيم بقرية الكيمان، وتم نقله لمستشفى طيبة التخصصى، وتبين إصابته بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج وكسور، ويجري تقديم العلاج اللازم له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.