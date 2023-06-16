إزالة 220 حالة تعدى على مساحة 43 فدانا ضمن الموجة الـ21 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تمكن حملات مجالس المدن بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، من إزالة 220 حالة تعد على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21، التي شهدتها مدن وقرى المحافظة.

وِأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن إجمالي حالات الإزالات المتعدية على أملاك الدولة وتم التعامل معها منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 21 بلغت 220 حالة على مساحة 43 فدانا، و11 قيراطا، و8 أسهم، و47 ألفا و896 مترا، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وحالت البناء المخالف، حيث سيتم تنفيذ عمليات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع كافة الحالات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لحماية مقدرات الدولة والمحافظة على الرقعة الزراعية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية



ازالة التعديات بالرياض بكفر الشيخ



ازالة التعديات بالرياض



ازالة تعديات بقرى سيدي سالم



إزالة حالات تعدي على الاراضي الزراعية