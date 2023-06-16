حملات نظافة ورفع كفاءة الإنارة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ،ب " بيلا ودسوق وقلين وفوه والحامول وبلطيم ومسير وسيدي غازي وسيدي سالم، والبرلس، ومطوبس "، عدد من الحملات، مابين إزالة تعديات، وأعمال نظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة، ورفع كفاءة الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا أعمال رفع كفاءة النظافة العامة و الجمع المنزلي للقمامة بمناطق وشوارع المدينة وقرى مركز بيلا، في إطار متابعته الميدانية لجهود تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف مناطق وقطاعات مركز ومدينة بيلا، قامت الوحدات المحلية بمركز بيلا، بتنفيذ أعمال النظافة العامة بشوارع القرى الأم والتوابع، استهدفت رفع مخلفات القمامة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى والطرق الرئيسية وإزالة الحشائش من جوانب الطرق، ونقلها بمعدات الوحدات المحلية إلى المقالب الوسيطة، بجانب استكمال أعمال صيانة اعمدة الإنارة بالشوارع والطرق بنطاق القرى.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال حملات النظافة ورفع المتولد اليومي بشوارع مدينة قلين والقرى التابعة للمركز، كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة ورفع المتولد اليومي بالقرى وشوارع مدينة قلين.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة الشوارع والمداخل وحول لجان الثانوية العامة بالاضافة إلى التنسيق مع القسم الزراعى، واستمرار تكثيف جهود القسم الزراعى لتجميل المدينة القسم الزراعى (المشتل ) تقليم وتهذيب الاشجار و الحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق والنخيل، ومتابعة أعمال تجديد زراعات الأحواض الزراعية.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين ، وهذافضلاً عن رفع المخلفات

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين ، وهذافضلاً عن رفع المخلفات.

وتابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال منظومة النظافة العامة وأعمال الإنارة، والاهتمام بكافة أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي، وتجمعات القمامة من النقاط الثابتة، ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة.

تابع على ابراهيم سلامه، رئيس مركز ومدينة مسير، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات، ومسح الطرق، لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة، ومتابعة أعمال تطهير ترعة القهوجية.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، بكنس الشوارع ورفع الأتربة بجوار الأرصفة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى، ورفع جميع التراكمات والتجمعات بنطاق كل قرية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك مسح الطريق العام، وتفريغ صناديق القمامة ورفع الأتربة بالشوارع الرئيسية بالمدينة وأطرافها هذا بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل بكافة أحياء المدينة.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم ،رفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول بشوارع وأحياء مدينة سيدي سالم وبقرى المركز.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة اليومية بنطاق المدينة، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي والطريق العام، ومحيط المدارس وطريق المقابر والكورنيش بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدورات.



اعمال النظافة ببلطيم



اعمال النظافة ببيلا



أعمال النظافة بسيدي غازي



أعمال النظافة بمسير



تسوية الطرق بالرياض



رفع القمامة بالحامول



رفع المخلفات بفوه



رفع كفاءة الانارة بدسوق