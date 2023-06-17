اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يونيو 2023 02:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ مجهزتين بـ 16 صاروخ كاليبر في البحر الأسود

السبت، 17 يونيو 2023 01:24 م
أوكرانيا: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ مجهزتين بـ 16 صاروخ كاليبر في البحر الأسود حاملة طائرات روسية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني ، اليوم السبت ، أن روسيا لاتزال تحتفظ بخمس سفن حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملتا صواريخ كاليبر كروز.

وذكرت القوات البحرية في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" أن هناك خمس سفن حربية معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملتا صواريخ كاليبر كروز، بإجمالي 16 صاروخًا".

وأضاف البيان أن هناك سفينة حربية معادية في بحر آزوف. أما في البحر الأبيض المتوسط، فتحتفظ روسيا بثماني سفن حربية في مهمة قتالية، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر، بإجمالي 16 صاروخًا.

 


روسيا

أوكرانيا

صاروخ كاليبر

صواريخ

البحر الأسود



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة