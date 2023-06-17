أخبار مصر.. غدا ميلاد هلال ذى الحجة والإثنين أول أيامه فلكيا والعيد 28 يونيو

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها ميلاد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصر تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة ثانوية في غرب أوغندا

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة ثانوية بمنطقة مبوندوي غرب أوغندا، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين. التعليم توضح شكل سؤال التعبير بامتحان العربى للثانوية العامة قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 ، سيكون سؤال موضوع التعبير مطلوبا فيه فقط "افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات، يكتب فيها الطالب ليخرج نواتج التعلم المطلوبة فى الفكرة المطروحة فى السؤال، موضحة أنه سيكون هناك معايير لتقدير موضوع التعبير، على سبيل المثال وضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار والتراكيب اللغوية، والسلامة الإملائية والنحوية. وزيرة الهجرة تعلن انتقال العمل إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بشكل دائم أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن انتقال كافة العاملين بالوزارة للعمل بشكل دائم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس مجرد تغيير مكان، وإنما انتقال بفكر جديد وتكنولوجيا حديثة سعيا إلى تحقيق طموحات الدولة المصرية والقيادة السياسية.

الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونى أمام وزير العدل

أدى منذ قليل الأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية ، اليمين القانونى أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر الوزارة، والمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين الدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون. حجاج الجمعيات من سوهاج وأسوان والأقصر وقنا يغادرون اليوم للأراضى المقدسة يغادر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات سوهاج وأسوان والأقصر وقنا اليوم السبت، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية تمهيدا لأداء فريضة الحج. طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان العربى كأول مادة مضافة للمجموع يؤدى طلاب الثانوية العامة ، غدا الأحد، امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، حيث أكدت الوزارة أن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة.

غدا ميلاد هلال ذى الحجة.. والإثنين أول أيامه فلكيا وعيد الأضحى 28 يونيو

يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته بالشرقية لجلسة الإثنين المقبل