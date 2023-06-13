اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الاثنين المقبل غرة ذو الحجة.. وعيد الأضحى 28 يونيو فلكيا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:00 ص
الاثنين المقبل غرة ذو الحجة.. وعيد الأضحى 28 يونيو فلكيا هلال
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد المقبل 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.
 
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31) - 37 دقيقة).
 
 أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 - 44 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة ١٤٤٤هـ فلكياً يوم الاثنين 2023/6/19.
 
 وتكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريا فلكياً يوم الثلاثاء  27- 6 - 2023 ،  ويكون عيد الأضحى المبارك لعام فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.
 
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
 

العام الهجرى

التقويم الهجرى

ذو الحجة

غره ذو الحجة

أول أيام ذو الحجة

شهر ذو الحجة

وقفه عرفات

موعد وقفه عرفات

أول أيام عيد الأضحى

عيد الاضحى المبارك 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

البحوث الفلكية يكشف موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وأول أيام العيد

الجمعة، 09 يونيو 2023 03:02 م

تعرف على موعد استطلاع هلال ذو الحجة وأول أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس، 08 يونيو 2023 05:20 م

استطلاع هلال ذو الحجة 18 يونيو.. وأول أيامه فلكيا الإثنين 19 يونيو

الأحد، 04 يونيو 2023 12:00 ص

فلكيًا.. غرة ذو الحجة لعام 1444 هجريًا 19 يونيو وعيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:00 ص

متى يولد هلال ذو الحجة؟.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

الخميس، 18 مايو 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة