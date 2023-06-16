6 نباتات داخلية تقلل التوتر وتحسن جودة الهواء بمنزلك.. منها الصبار

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة أجرتها وكالة ناسا، أن بعض النباتات الداخلية يمكنها تحسين جودة الهواء في المنزل عن طريق امتصاص المواد الكيميائية مثل البنزين والفورمالديهايد من الهواء، وأضافت الدراسة أن عددًا من النباتات المنزلية المختلفة يمكن أن تعمل كمرشحات هواء طبيعية، كما أظهرت دراسة أخرى أن التواجد في بيئة بها نباتات يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وتحسين ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

6 نباتات داخلية رائعة لتحسين جودة الهواء في منزلك



1. جولدن بوثوس



من المعروف أن البوثو نبات منزلي شائع جدًا لكونه شديد التحمل ، تتمتع pothos بخصائص تنقية الهواء .

2. اللبلاب



قد تفكر في اللبلاب كنبات خارجي يضيف سحرًا ريفيًا للمباني القديمة، ولكن عندما تحتفظ باللبلاب في الداخل ، يمكن أن يساعد ذلك في تنقية الهواء في منزلك، اللبلاب الإنجليزي مفيد بشكل خاص لامتصاص العفن في الهواء ، أكدت دراسة أن اللبلاب الإنجليزي كان قادرًا على امتصاص جزء كبير من العفن المحمول بالهواء عند وضعه في وعاء به خبز متعفن، هذا النبات يحب الضوء الساطع والتربة الجافة قليلاً ، لذا ضعه في مكان مشمس





3. سرخس



تشتهر سرخس بوسطن بسهولة العناية بها ، كما أنها قوة لتنقية الهواء في منزلك، صُنفت سرخس بوسطن في قائمة ناسا لنباتات تنقية الهواء لقدرتها على إزالة مركبات مثل الفورمالديهايد أو البلاستيك أو دخان السجائر من الهواء ، يتم امتصاص هذه المركبات بواسطة أوراق السرخس وتحويلها إلى مواد يمكن للنبات استخدامها.

4. زنبق السلام



زنبق السلام هو نبات آخر وجدته ناسا رائعًا لامتصاص المركبات في الهواء، تشتهر بقدرتها على تكسير المركبات مثل أول أكسيد الكربون والفورمالديهايد والبنزين،لا تنمو في ضوء الشمس المباشر، ضع زنبق السلام في مكان ما حيث يمكن أن يحصل على ضوء غير مباشر ويمنحك جميع فوائد الهواء النقي.

5. الصبار



قد تعرف بالفعل الفوائد الصحية للصبار للبشرة ، لكن النبات نفسه مفيد أيضًا لتنقية الهواء، إنه يعمل على امتصاص المركبات المحمولة في الهواء من الطلاء أو عوامل التنظيف ، ويمكنك أيضًا أن يكون مفيدًا لعلاج حروق الشمس





6. نبات الأفعى



تمتص نباتات الأفعى ثاني أكسيد الكربون وتحوله إلى أكسجين، إنها نبات رائع يمكنك وضعه في غرفة نومك لأنها ستعمل على تحسين جودة الهواء أثناء نومك ، تعمل نباتات الأفعى أيضًا على إزالة الزيلين والتولوين وثلاثي كلورو إيثيلين من الهواء في منزلك.