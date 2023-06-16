اليوم السابع
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125 ألف شجرة ظل ومثمرة.. تفاصيل مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بأسوان

الجمعة، 16 يونيو 2023 09:00 ص
125 ألف شجرة ظل ومثمرة.. تفاصيل مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بأسوان زراعة أشجار- أرشيفية
أسوان- صلاح المسن

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى مبادرات التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، "اليوم السابع" يقدم مستجدات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، وما تم تنفيذه في نطاق محافظة أسوان.
 
1 : إجمالي الكمية المخصصة لمحافظة أسوان، بالمبادرة  125 ألف شجرة ظل ومثمرة.
2 :الأشجار  تضم 12 صنف من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفى والليمون والزيتون والرمان والنبق ، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج.
3 :ضمن رؤية مصر 2030 للحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة. 
4 :تنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050  .
5 :تتم تحت اشراف اللجنة المشكلة بإشراف من السكرتير العام ، وعضوية رؤساء المراكز والمدن ومسئولى البيئة والحدائق والمكتب الفنى والمخازن، والمديريات الخدمية.
6:محافظ أسوان تابع مؤخرا، اجراءات وصول وإستلام  5713 شجرة بأنواع مختلفة وبدعم من وزارة البيئة.
7:تكليف مسئولى الوحدات المحلية والقروية بسرعة البدء فى زراعة هذه الأشجار داخل جميع القرى المدرجة ضمن مبادرة (حياة كريمة).
8 :تكليف السكرتير العام المساعد بمتابعة الموقف التنفيذى لزراعة  الأشجار طبقاً لبرنامج زمنى محدد.
9 : يتم مراعاة توزيع الأشجار فى الشوارع الرئيسية والداخلية وأيضاً بالمدارس ، ومراكز الشباب ، وخاصة فى مناطق الإنتظار والتجمعات السكنية.
10:يتم توزيع الأشجار فى الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس وكليات الجامعة ، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى مناطق الظهير الصحراوى للمدن
11:من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية.
12: زراعة هذه الأشجار يستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية.
13: تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى .
14: تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار .
15 :زيادة فرص الظل فى أماكن إنتظار وسائل النقل .
16: إستخدامها كمصدات للرمال .
17: تساهم فى زيادة المسطحات الخضراء بمختلف المدن والقرى.  
18 :أهمية ذلك،في تنقية ورفع جودة الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى. 
19:الحد من الأجواء الحارة أثناء فترات الصيف ولترطيب الطقس العام.
20 : تساهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. 
 
 

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