125 ألف شجرة ظل ومثمرة.. تفاصيل مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بأسوان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى مبادرات التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، "اليوم السابع" يقدم مستجدات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، وما تم تنفيذه في نطاق محافظة أسوان.
1 : إجمالي الكمية المخصصة لمحافظة أسوان، بالمبادرة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة.
2 :الأشجار تضم 12 صنف من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفى والليمون والزيتون والرمان والنبق ، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج.
3 :ضمن رؤية مصر 2030 للحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة.
4 :تنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .
5 :تتم تحت اشراف اللجنة المشكلة بإشراف من السكرتير العام ، وعضوية رؤساء المراكز والمدن ومسئولى البيئة والحدائق والمكتب الفنى والمخازن، والمديريات الخدمية.
6:محافظ أسوان تابع مؤخرا، اجراءات وصول وإستلام 5713 شجرة بأنواع مختلفة وبدعم من وزارة البيئة.
7:تكليف مسئولى الوحدات المحلية والقروية بسرعة البدء فى زراعة هذه الأشجار داخل جميع القرى المدرجة ضمن مبادرة (حياة كريمة).
8 :تكليف السكرتير العام المساعد بمتابعة الموقف التنفيذى لزراعة الأشجار طبقاً لبرنامج زمنى محدد.
9 : يتم مراعاة توزيع الأشجار فى الشوارع الرئيسية والداخلية وأيضاً بالمدارس ، ومراكز الشباب ، وخاصة فى مناطق الإنتظار والتجمعات السكنية.
10:يتم توزيع الأشجار فى الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس وكليات الجامعة ، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى مناطق الظهير الصحراوى للمدن
11:من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية.
12: زراعة هذه الأشجار يستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية.
13: تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى .
14: تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار .
15 :زيادة فرص الظل فى أماكن إنتظار وسائل النقل .
16: إستخدامها كمصدات للرمال .
17: تساهم فى زيادة المسطحات الخضراء بمختلف المدن والقرى.
18 :أهمية ذلك،في تنقية ورفع جودة الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى.
19:الحد من الأجواء الحارة أثناء فترات الصيف ولترطيب الطقس العام.
20 : تساهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
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