125 ألف شجرة ظل ومثمرة.. تفاصيل مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى مبادرات التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، "اليوم السابع" يقدم مستجدات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، وما تم تنفيذه في نطاق محافظة أسوان.

1 : إجمالي الكمية المخصصة لمحافظة أسوان، بالمبادرة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة.

2 :الأشجار تضم 12 صنف من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفى والليمون والزيتون والرمان والنبق ، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج.

3 :ضمن رؤية مصر 2030 للحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة.

4 :تنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

5 :تتم تحت اشراف اللجنة المشكلة بإشراف من السكرتير العام ، وعضوية رؤساء المراكز والمدن ومسئولى البيئة والحدائق والمكتب الفنى والمخازن، والمديريات الخدمية.

6:محافظ أسوان تابع مؤخرا، اجراءات وصول وإستلام 5713 شجرة بأنواع مختلفة وبدعم من وزارة البيئة.

7:تكليف مسئولى الوحدات المحلية والقروية بسرعة البدء فى زراعة هذه الأشجار داخل جميع القرى المدرجة ضمن مبادرة (حياة كريمة).

8 :تكليف السكرتير العام المساعد بمتابعة الموقف التنفيذى لزراعة الأشجار طبقاً لبرنامج زمنى محدد.

9 : يتم مراعاة توزيع الأشجار فى الشوارع الرئيسية والداخلية وأيضاً بالمدارس ، ومراكز الشباب ، وخاصة فى مناطق الإنتظار والتجمعات السكنية.

10:يتم توزيع الأشجار فى الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس وكليات الجامعة ، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى مناطق الظهير الصحراوى للمدن

11:من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية.

12: زراعة هذه الأشجار يستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية.

13: تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى .

14: تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار .

15 :زيادة فرص الظل فى أماكن إنتظار وسائل النقل .

16: إستخدامها كمصدات للرمال .

17: تساهم فى زيادة المسطحات الخضراء بمختلف المدن والقرى.

18 :أهمية ذلك،في تنقية ورفع جودة الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى.

19:الحد من الأجواء الحارة أثناء فترات الصيف ولترطيب الطقس العام.

20 : تساهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.