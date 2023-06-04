وزارة البيئة تهدى أسوان 5713 شجرة لزراعتها فى قرى "حياة كريمة"

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أهدت وزارة البيئة محافظة أسوان، عدد 5713 شجرة بأنواع مختلفة، للبدء فى زراعتها بالقرى والنجوع التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف التوسع فى مبادرات التشجير وزيادة المسطحات الخضراء.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته لمسئولى الوحدات المحلية والقروية بسرعة البدء فى زراعة هذه الأشجار داخل جميع القرى المدرجة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" بمركزى أسوان ودراو، مكلفاً السكرتير العام المساعد بمتابعة الموقف التنفيذى لزراعة هذه الأشجار طبقاً لبرنامج زمنى محدد يتم فيه مراعاة توزيع الأشجار فى الشوارع الرئيسية والداخلية وأيضاً بالمدارس، ومراكز الشباب، وخاصة فى مناطق الانتظار والتجمعات السكنية.

وأكد محافظ أسوان، دعمه المتواصل لكافة الجهود المبذولة والأنشطة والفعاليات التى تساهم فى زيادة المسطحات الخضراء بمختلف المدن والقرى، مشيراً إلى أهمية ذلك فى تنقية ورفع جودة الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، بجانب الحد من الأجواء الحارة أثناء فترات الصيف ولترطيب الطقس العام بما يساهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 للحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.