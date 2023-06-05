رياضة كفر الشيخ تعلن انضمام 3 لاعبات لمعسكر منتخب مصر للتايكوندو

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، انضمام ثلاث لاعبات من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة فى لعبة التايكوندو من مركز مطوبس إلى معسكر "منتخب مصر للتايكوندو" بالمركز الأوليمبى فى المعادى فى الفترة من 6 يونيو حتى 10 يونيو الجاري، واللاعبات هن غادة رجب فريشح، روز رزق الغرباوي، آسيا الشرقاوي الحايس، ويستعد منتخب مصر للتايكوندو للمشاركة في بطولة العالم بالبوسنة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أعرب الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عن سعادته البالغة بانضمام لاعبات المشروع القومي إلى منتخب مصر للتايكوندو والمشاركة في معسكر الإعداد لبطولة العالم، موضحاً أن اللاعبة غادة فريشح" هى بطلة الجمهورية وتم تكريمها من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وأن اللاعبات روز الغرباوى وآسيا الشرقاوي حصلتا على المركز الأول في بطولة الجمهورية .

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة إلى أبطال المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، بقيادة عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى والأجهزة الفنية المشرفة على تطوير أداء اللاعبين، ووصفه بإنجاز رائع ينضم إلى سلسلة الإنجازات التي يحققها لاعبى المشروع بكفر الشيخ فى الألعاب المختلفة.

جدير بالذكر، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، كرم أبطال تايكوندو مطوبس، ومدربهم الكابتن محمود الشهاوي مكتشف الأبطال من أبناء المشروع القومي للموهبة لحصولهم على بطولة الجمهورية التي أقيمت بمدينة بورسعيد مايو الماضي ضمن حفل تكريم أبطال أفريقيا للمصارعة بتونس الشقيق من أبناء المشروع القومي للموهبة بالمحافظة.