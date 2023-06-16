وكيل أوقاف الأقصر يقود جولة على مساجد البياضية والطود لمتابعة خدمة المصلين

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة ميدانية على مساجد إدارات أوقاف البياضية والطود، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي والإداري بالمديرية، كما قام بإرتقاء المنبر وأداء خطبة الجمعة بمسجد المؤمنين بالعديسات قبلي بالطود غرب، وكانت بعنوان مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر، وقد رافقه فى هذه الجولة الشيخ أحمد أمين رئيس قسم المساجد بالمديرية، وقد تم التنبيه بما هو لازم.

وشملت جولة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، عقب صلاة الجمعة اليوم، المرور على مساجد إدارات أوقاف البياضية والطود، وهى كالتالى:- (مسجد أسامة البكري بالبياضية - مسجد العتيق بالبياضية - مسجد الشهيد بالبغدادى بالبياضية - مسجد الشيخ محمد عبدالله بالبغدادى بالبياضية - مسجد فجر الإسلام بالطود غرب بالطود - مسجد المؤمنين بالعديسات قبلى بالطود).

فيما كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استمرار الأنشطة الدعوية داخل المساجد عبر فعاليات البرنامج الصيفي للطفل والذي تنظمه مديرية أوقاف الأقصر، بتنظيم جلسات متنوعة للأطفال داخل المساجد، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إن البرنامج الصيفى للطفل برنامج ثرى ومهم يتم الانطلاق فيها بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج، ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات مثل فقرة قراءات قرآنية وأناشيد دينية من أطفال البرنامج، حيث أن مديرية أوقاف الأقصر بها ما يقرب من 572 مسجد ويقام بها برنامج النشاط الصيفي للطفل.

وفى سياق أخر أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استمرار مبيعات مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية لعام 1444 / 2023، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث بلغت المبيعات حتى الآن 18 صك فى 4 إدارات أوقاف مختلفة فى إسنا والزينية وأرمنت وديوان المديرية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه يقوم رجال إدارات الأوقاف بالأقصر بالعمل فى مشروع صكوك الأضاحى، حيث إنه نجح رجال إدارة أوقاف إسنا فى بيع عدد 7 صك بقيادة الشيخ حسن الأمير، وفى إدارة أوقاف الزينية تم بيع عدد 3 صك بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، أما فى إدارة أوقاف أرمنت تم بيع عدد 3 صك بقيادة الشيخ نادى محمد حفنى، وفى ديوان عام المديرية تم بيع عدد 2 صك، وفى إدارة أوقاف القرنة تم بيع عدد 2 صك بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، وفى إدارة أوقاف البياضية تم بيع عدد 1 صك بقيادة الشيخ محمد مصطفى أحمد، وعليه تم بيع إجمالي 18 من الصكوك فى المشروع، حيث أن صك الأضحية من وزارة الأوقاف يشمل (أضحية – نذر – صدقة)، وتبلغ قيمة الصك 5000 جنيه فى الأضاحي المستوردة، و8000 جنيه فى الأضاحي البلدية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، إنه يتم توفير الصكوك فى الأماكن التالية:- (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - إدارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 – إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01067861548 – إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01110057197 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01122157140 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 – إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 – إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 – إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء ارسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس اب التالي 01062356548.