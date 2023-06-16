وزير الصناعة يبحث مع كبرى الشركات الروسية التعاون في مجالات الشحن

كتب إسلام سعيد

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بفعاليات الدورة الـ 26 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولى المقام في مدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 14-17 يونيو الجاري، وعقد الوزير عددًا من الاجتماعات مع كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجالات الشحن لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين لتسهيل حركة التجارة يين مصر وروسيا.

واستهل الوزير، زيارته بتفقد أجنحة عدد من المقاطعات الروسية ذات النشاط الصناعى والتكنولوجي المتقدم وكذلك المقاطعات ذات النشاط التجارى الواسع مع مصر، كما عقد "سمير" اجتماعًا مع رستم میخانوف - رئيس جمهورية تاتارستان الروسية واوليج كوروشينكو -نائب رئیس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة فى تاتارستان وتناول الاجتماع مناقشة مختلف أوجه التعاون المختلفة مع مصر .

واجتمع وزير التجارة والصناعة مع حاكم مقاطعة روستون الروسية والتي تعد المقاطعة الرئيسة لإنتاج وتصدير الحبوب والزيوت إلى العالم ومنها مصر.

وشمل برنامج زيارة المهندس أحمد سمير فى أول أيام مشاركته بالمنتدى عقد اجتماع موسع مع دينيس مانتروف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات الرئيسية في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفقاً لنتائج أعمال اللجنة المشتركة المصریة الروسية التى عقدت مؤخراً بالقاهرة فى شهر مارس الماضى.