اليوم السابع
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الزراعة: البدء الفوري في تفعيل الشراكة المصرية-الروسية وإنشاء مصنع المبيدات

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:37 م
الزراعة: البدء الفوري في تفعيل الشراكة المصرية-الروسية وإنشاء مصنع المبيدات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع سالس دفاتشي - رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات الروسية الكبرى العاملة في إنتاج التقاوي والمخصبات الزراعية.
 
وأكد القصير على اهتمام الدولة المصرية بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وأعرب عن سعادته لرغبة الجانب الروسي التوسع في مصر، وتسجيل منتجات الشركة في السوق المصري لاختبار فعالية المبيدات والتسويق الجيد لاسم الشركة حتي تكون البداية قوية للشركة.
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وأضاف القصير أنه يمكن التعاون مع مركز البحوث الزراعية في مجال إنتاج التقاوي والبذور مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف والذي يعد أحد محاور زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية. 
 
‏ومن ناحيته أعرب "دفاتشى" عن استعداد شركته للتعاون مع الوزارة  في إنتاج التقاوى وكذلك توفير احتياجات الجانب المصري من تقاوي عباد الشمس علي أن يتم اعتمادها بالتوازي مع تقييم هذه الأصناف من قبل مركز البحوث الزراعية.
 
‏وأشار إلى أن شركته قامت ‏بتأسيس شركة مساهمة مصرية للعمل في السوق المصرية وهي "بيتارين مصر" ولديها مصانع البذور والمخصبات، ويرغب في التعاون مع مصر في مجال إنتاج تقاوي عباد الشمس والذرة وفول الصويا وكذا  يرغب الجانب الروسي في انشاء مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، ‏وانتهى الاجتماع إلى التوصية بضرورة البدء الفوري في تفعيل الشراكة المصرية-الروسية وانشاء مصنع المبيدات وتسجيل اصناف التقاوي للمحاصيل الزيتية والتي تتميز بارتفاع نسبة الزيت فيها وكذا التعاون مع مركز البحوث الزراعية تحت مظلة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر.

وزير الزراعة

المبيدات

مصر

روسيا



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